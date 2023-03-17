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Наследница испанского престола пройдет трехлетнюю программу военной подготовки
17.03.2023 01:22 Ирина Демьянова

Наследница испанского престола пройдет трехлетнюю программу военной подготовки

Кронпринцесса Испании, 17-летняя Леонор, пройдет трехлетнюю программу военной подготовки. Она является главным наследником трона, а потому в будущем станет главнокомандующим испанской армией.

Об этом пишет CNN .

Программа принцесса начнется в конце этого года. Она станет одним из этапов ее подготовки к будущей роли королевы.

Сейчас девушка учится в Атлантическом колледже в Великобритании. Это одна из самых престижных школ мира, где обычно учатся члены королевских семей. После этого, в августе или сентябре, Леонор приступит к военной подготовке. Она проведет по одному году в авиации, армии и флоте.

После окончания учебы принцесса получит звание энсина Военно-морских сил Испании, а также лейтенанта Сухопутных сил, Военно-воздушных сил и космического командования. После этого Леонор сможет получить высшее образование.



 

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