



Нарышкин: Навальный умер по "естественным причинам"

Во вторник, 5 марта глава российского шпионского ведомства заявил, что оппозиционный лидер Алексей Навальный умер по естественным причинам, сообщает The Associated Press.



Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки, высшего шпионского ведомства, известного под аббревиатурой СВР, сделал это заявление в интервью, показанном по российскому государственному телевидению. Он не назвал причину смерти Навального в отдаленной арктической колонии и не сообщил других подробностей.



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"Рано или поздно жизнь заканчивается, и люди умирают", - сказал он. "Навальный умер от естественных причин".

