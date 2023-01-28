



"Напряженность между Левиным и Нетаниягу"



На фоне протестов против правовой реформы: В последние дни между премьер-министром Нетаниягу и министром юстиции Яривом Левиным возникла напряженность, сообщает журналистка Дафна Лиэль.



Причиной стала необходимость защиты принципов правовой реформы в глазах обеспокоенной общественности. Поначалу Нетаниягу надеялся, что реформа в министерстве юстиции будет восприниматься так же, как реформа в любом другом министерстве, но вынужден был понять, что это не так.



В условиях общественных, политических и экономических проблем вокруг реформы Нетаньяху выходит на передний план вопрос ее пропаганды, и это вызывает напряжение между Нетаниягу и левиным. Нетаниягу не может участвовать в процессе назначения судей в соответствии с соглашением о конфликте интересов, которое он подписал ввиду своего юридического статуса. Поэтому он не хотел быть связанным с реформой, которая зашла так далеко - но был “втянут” в это.