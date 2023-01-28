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"Напряженность между Левиным и Нетаниягу"
28.01.2023 11:10 Аркадий Бочаровский

"Напряженность между Левиным и Нетаниягу"


На фоне протестов против правовой реформы: В последние дни между премьер-министром Нетаниягу и министром юстиции Яривом Левиным возникла напряженность, сообщает журналистка Дафна Лиэль. 

Причиной стала необходимость защиты принципов правовой реформы в глазах обеспокоенной общественности. Поначалу Нетаниягу надеялся, что реформа в министерстве юстиции будет восприниматься так же, как реформа в любом другом министерстве, но вынужден был понять, что это не так.

В условиях общественных, политических и экономических проблем вокруг реформы Нетаньяху выходит на передний план вопрос ее пропаганды, и это вызывает напряжение между Нетаниягу и левиным. Нетаниягу не может участвовать в процессе назначения судей в соответствии с соглашением о конфликте интересов, которое он подписал ввиду своего юридического статуса. Поэтому он не хотел быть связанным с реформой, которая зашла так далеко - но был “втянут” в это.

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