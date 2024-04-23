



Нападение на Израиль Иран использовал для подавления инакомыслия внутри страны

В тот же день, когда Иран начал свое первое прямое нападение на Израиль, он начал менее заметную конфронтацию у себя дома, приказав полиции в нескольких городах выйти на улицы и арестовать женщин, обвиненных в нарушении его строгого исламского дресс-кода.



Иранские власти настаивают на том, что их так называемая кампания «Нур» нацелена на предприятия и частных лиц, которые игнорируют закон о хиджабе, стремясь ответить на требования набожных граждан, которые недовольны растущим числом женщин, которые публично не соблюдают правила.



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Но активисты и некоторые политики говорят, что кампания, похоже, направлена не только на принуждение к обязательному ношению хиджаба, но и на пресечение любого более широкого инакомыслия в уязвимый момент для клерикальных правителей.



Согласно иранскому шариату, или исламскому закону, женщины обязаны покрывать волосы и носить длинную, свободную одежду. Нарушителям грозит публичное порицание, штрафы или арест.



Когда 13 апреля началась атака иранских беспилотников и ракет, начальник полиции Тегерана Аббасали Мохаммадиан выступил по государственному телевидению, чтобы объявить о новой кампании.



«Начиная с сегодняшнего дня полиция Тегерана и других городов будет принимать меры против тех, кто нарушает закон о хиджабе», — сказал он, в то время как сотни полицейских вышли на улицы столицы и других городов.



Пользователи социальных сетей разместили фотографии усиленного присутствия полиции нравственности в Тегеране и видео, на которых полиция арестовывает женщин, которые, по их утверждениям, были неправильно одеты, в том числе сотрудники службы безопасности в штатском затаскивают молодых женщин в полицейские фургоны.

