



Найдс: мирная борьба за реформу показывает, что израильская демократия работает

В отличие от предыдущих заявлений некоторых высокопоставленных чиновников Белого дома, посол США Том Найдс заявил, что общественная борьба вокруг правительственного плана пересмотра судебной системы является свидетельством силы израильской демократии.



"Подумайте об этом на минуту, — сказал он на конференции в Герцлии. - Каждые выходные в течение 20 недель от 150 000 до 250 000 израильтян выходили на улицы. И угадайте, что случилось? Практически никого не арестовали. Повреждения имущества не было. Бог знает, никого не убили. Это демократия, и некоторые скажут, что она действительно работает, действительно работает".



"Израиль переживает сложный период, — отметил Найдс. - Но не заблуждайтесь, Израиль — это процветающая демократия с людьми, которые глубоко заботятся о будущем страны, и это то, чем мы все должны гордиться".



Об от отношениях Израиля и США, он сказал: "Этот союз очень здоров. Эти отношения неразрывны, они достойны как Соединенных Штатов, так и Израиля, и мы продолжаем расширять и развивать их каждый день".



Обращаясь к иранской угрозе, Найдс отметил, что двусторонняя "координация и разговор вокруг Ирана полностью лишены какой-либо непрозрачности".



"Не проходит и дня, а возможно, и часа, чтобы мы не говорили с Израилем о том, во что они верят", — сказал он.



