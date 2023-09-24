



Нагорный Карабах объявил об эвакуации части населения в Армению

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики объявили, что местные жители, оставшиеся без крыши над головой в результате боевых действий и изъявившие соответствующее желание, будут эвакуированы в Армению. Информация об этом опубликовал информационный штаб республики.



“Сообщаем Вам, что семьи, оставшиеся без крова в результате недавних военных действий и изъявившие желание покинуть республику, будут переправлены в Армению в сопровождении российских миротворцев”, – говорится в пресс-релизе.



Также власти пообещали в ближайшее время опубликовать информацию об эвакуации других групп населения.



До этого Reuters со ссылкой на правительство непризнанной республики сообщило, что большая часть из 120 тысяч этнических армян Нагорного Карабаха покинут свои дома, так как не хотят жить в составе Азербайджана.



“Наш народ не хочет жить в составе Азербайджана. Девяносто девять и девять десятых процента предпочитают покинуть наши исторические земли”, – сказал агентству советник президента самопровозглашенной Республики Арцах Давид Бабаян.



Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности принять беженцев из Нагорного Карабаха. По его словам, в регионе сохраняется опасность этнических чисток. В своем обращении к народу страны он сказал, что правительство Армении работает с зарубежными партнерами над соблюдением прав населения Нагорного Карабаха.



“Если усилия не дадут конкретных результатов, наше правительство с любовью примет наших братьев и сестер из Нагорного Карабаха”, – сказал премьер-министр.