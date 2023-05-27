



"Надо выбрать другого президента": на росТВ предложили заменить Путина

Президент российского института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин призвал выбрать другого президента РФ вместо Владимира Путина. Он высказался об этом в прямом эфире программы "Место встречи" на федеральном телеканале "НТВ", фрагмент которой распространяется в социальных сетях.



Взяв слово, Борис Надеждин озвучил мнение, что при действующей власти Россия не сможет "вернуться в Европу". Чтобы исправить ситуацию, избавиться от санкций и наладить хорошие взаимоотношения с европейскими странами, россиянам необходимо сменить политическое руководство.



"В следующем году выборы президента — надо выбрать кого-то другого, и все", — заявил Борис Надеждин, несмотря на негодование ведущих. Один из них даже предположил, что избиратели не прислушаются к эксперту и снова проголосуют за Владимира Путина.

