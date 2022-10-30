



Надежды на Маска: Исламский фанатик Чоудари планирует возвращение в Twitter

Анджем Чоудари считает, что его блокировка в Twitter может быть снята после того, как Илон Маск купил платформу.



55-летний “проповедник ненависти” хвастался, что может взять на себя псевдоним “осужденный террорист”, если ему позволят вернуться на платформу.



Прошлой ночью в Твиттере были активны как минимум два новых аккаунта, выдающих себя за Чоудари.



Надежды исламского фанатика Чоудари на возвращение возросли после того, как Илон Маск пообещал сделать социальную сеть с 400 миллионами пользователей “маяком свободы слова” после покупки.



Маск сказал, что решение о разблокировании аккаунтов примет “совет по модерации контента”.



Чоудари, приговоренный к пяти с половиной годам тюрьмы в 2016 году за предложение поддержать ИГ, был “заблокирован навсегда” в 2021 году за нарушение правил Twitter.



Проповедник, которому запрещен вход на многие другие публичные платформы, сказал: “Я с нетерпением жду возможности использовать Twitter, чтобы еще раз призвать к истине и превосходству ислама над угнетением рукотворных законов”.



Общество Генри Джексона, британский аналитический центр по национальной безопасности, заявило, что владельцы социальной сети будут нести “моральную ответственность” за любое насилие, вдохновляемое Чоудари, если разрешат ему вернуться в Twitter.