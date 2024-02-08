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Надеждину не дали "посоревноваться" на выборах с Путиным
08.02.2024 12:45 MIGnews.com

Надеждину не дали "посоревноваться" на выборах с Путиным

Главный избирательный орган России в четверг, 8 февраля отказался включить в избирательный бюллетень на предстоящих президентских выборах Бориса Надеждина.

Надеждин, местный депутат в одном из подмосковных городов, по закону должен был собрать не менее 100 000 подписей в поддержку своей кандидатуры.

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Центральная избирательная комиссия признала недействительными более 9 000 подписей, представленных кампанией Надеждина, чего оказалось достаточно для его дисквалификации. Согласно российским избирательным правилам, у потенциальных кандидатов может быть забраковано не более 5% поданных ими подписей.

Выступая в избирательной комиссии, Надеждин попросил избирательные органы отложить решение и дать ему больше времени, чтобы опровергнуть их аргументы, но они отказались. Политик заявил, что будет оспаривать свою дисквалификацию в суде.
 

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