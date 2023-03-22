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Начальник штаба ЦАХАЛа сделал предупреждение Нетаниягу
22.03.2023 21:27 Алина Груднева

Начальник штаба ЦАХАЛа сделал предупреждение Нетаниягу

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с начальником штаба ЦАХАЛа Герци Халеви.

Их встреча состоялась в Кнессете в среду, 22 марта.

Стороны обсудили последствия судебной реформы для Армии обороны Израиля.

По словам источников, Халеви выразил озабоченность в связи с растущим числом отказников от службы в знак протеста против правовой реформы.

Начальник штаба ЦАХАЛа предупредил премьер-министра, что забастовка усилится, если реформа пройдет.


 

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