Начальник штаба ЦАХАЛа сделал предупреждение Нетаниягу
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с начальником штаба ЦАХАЛа Герци Халеви.
Их встреча состоялась в Кнессете в среду, 22 марта.
Стороны обсудили последствия судебной реформы для Армии обороны Израиля.
По словам источников, Халеви выразил озабоченность в связи с растущим числом отказников от службы в знак протеста против правовой реформы.
Начальник штаба ЦАХАЛа предупредил премьер-министра, что забастовка усилится, если реформа пройдет.