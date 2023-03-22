



Начальник штаба ЦАХАЛа сделал предупреждение Нетаниягу

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с начальником штаба ЦАХАЛа Герци Халеви.



Их встреча состоялась в Кнессете в среду, 22 марта.



Стороны обсудили последствия судебной реформы для Армии обороны Израиля.



По словам источников, Халеви выразил озабоченность в связи с растущим числом отказников от службы в знак протеста против правовой реформы.



Начальник штаба ЦАХАЛа предупредил премьер-министра, что забастовка усилится, если реформа пройдет.





