



Начальник Генштаба РФ: с такой интенсивностью боев мы еще не сталкивались

Современная Россия еще не сталкивалась и не знала такой интенсивности боев, как в период проведения спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщил "Аргументам и фактам" начальник Генштаба Валерий Герасимов.



"Такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала", — отметил Герасимов.



Он добавил, что ВС России вынуждены противостоять практически всем государствам "коллективного Запада"



Герасимов также поделился своей оценкой мобилизации: ""Необходимо отметить, что система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения. Поэтому пришлось всё исправлять на ходу. Но в результате слаженных и профессиональных действий офицеров Генерального штаба во взаимодействии с органами власти субъектов Российской Федерации на военную службу были призваны 300 тысяч граждан, пребывавших в запасе.

В настоящее время личный состав Генерального штаба принимает все меры по достижению целей специальной военной операции, поставленных Верховным Главнокомандующим, а также обеспечению военной безопасности нашей страны, исходя из существующих военных угроз".