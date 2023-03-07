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Начальник Генштаба: отказники - это начало конца
07.03.2023 07:14 Аркадий Бочаровский

Начальник Генштаба: отказники - это начало конца


Начальник Генштаба Герци Халеви в закрытых беседах предупреждает, что нынешняя ситуация очень опасна, и если не будет найдено решение нынешнего кризиса, ЦАХАЛ и Государство Израиль могут оказаться в серьезной проблеме. Об этом сообщает газета Исраэль Ха Йом.

Согласно материалу издания, в ходе проведенных им переговоров начальник генштаба призвал не вмешивать ЦАХАЛ в политико-общественные дебаты. Он определил отказы служить в резерве как раскол и опасность. Начальник Генштаба сказал, что это - начало конца и такое будущее открывает перед каждым в обществе возможность выбирать те задачи, которые он будет выполнять, и те, которые не будет. Он добавил, что испытанием для ЦАХАЛа и резервистов является сохранение единства и сплоченности в каждой миссии, иначе ЦАХАЛ может распасться изнутри.

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