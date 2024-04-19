



На земле другие реалии – в войне пауз не будет, – Лавров

В случае переговоров по Украине на период переговорного процесса никаких пауз в боевых действиях Российская Федерация делать не будет.



Об этом предупредил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу, 19 апреля, заметив, что "властям Украины нет никакой веры".



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"На нынешнем этапе, конечно, мы повторяем это всегда – и президент (Путин, – ред.), и ваш покорный слуга (Лавров – ред.), и Песков (пресс-секретарь президента РФ – ред.), когда спрашивают, готовы ли мы к переговорам. Но, во-первых, он (Президент Украины Владимир Зеленский, – ред.) сам себе запретил переговоры", – заявил Лавров.



В целом же, продолжил министр, Россия к переговорам готова, но "в отличие от стамбульской истории, мы не станем на период переговоров каких-либо делать пауз в боевых действиях".



"Процесс должен идти", – добавил глава МИД России.



Лавров заметил, что так называемые "реалии на земле" стали другими, "причем существенно другими", и уточнил, что под "реалиями" подразумевают четыре временно оккупированных региона Украины, которые министр назвал "старыми, исконными нашими регионами".



"Это все должны прекрасно понимать. То, что они этого не понимают, и не только не понимают, но даже не готовы каких-то гипотетических компромиссов искать, это тоже абсолютно ясно. Формула Зеленского, ультиматум, никаких альтернатив и прочее", – добавил глава МИД РФ.