



На совбезе ООН Иран предостерегает Израиль от “дальнейшего авантюризма”

В ходе заседания Совета Безопасности ООН, Иран заявил, что Израиль "должен быть вынужден прекратить любые дальнейшие военные авантюры против наших интересов".



"В случае любого применения силы израильским режимом и нарушения нашего суверенитета Исламская Республика Иран без малейших колебаний заявит о своих неотъемлемых правах на решительный и надлежащий ответ, чтобы заставить режим пожалеть о своих действиях", - заявил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан.



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Заявление прозвучало на фоне голосования в Совете Безопасности по предоставлению ПА статуса полноправного члена.

