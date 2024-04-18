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18.04.2024 21:45 MIGnews.com

На совбезе ООН Иран предостерегает Израиль от “дальнейшего авантюризма”

В ходе заседания Совета Безопасности ООН, Иран заявил, что Израиль "должен быть вынужден прекратить любые дальнейшие военные авантюры против наших интересов". 

"В случае любого применения силы израильским режимом и нарушения нашего суверенитета Исламская Республика Иран без малейших колебаний заявит о своих неотъемлемых правах на решительный и надлежащий ответ, чтобы заставить режим пожалеть о своих действиях", - заявил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан.

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Заявление прозвучало на фоне голосования в Совете Безопасности по предоставлению ПА статуса полноправного члена.
 

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