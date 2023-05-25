



На "Рамштайне" союзники и партнеры Украины объявили об F-16 для Украины

Союзники и партнеры Украины объявили на "Рамштайне" о планах обучения украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16. В последующие недели будет разработана соответствующая тренировочная инфраструктура. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.



"Сегодня союзники и партнеры объявили планы обучения украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16. Эти учения важны для координации контактной группы", - говорится в сообщении.



Остин отдельно поблагодарил Данию и Нидерланды, которые возглавили коалицию в сфере обучения украинских пилотов. В последующие недели партнеры из Дании, Нидерландов будут сотрудничать с другими партнерами, а именно Норвегией, Польшей, Бельгией, Португалией, которые были согласны присоединиться.



"Мы ожидаем что к этой важной миссии присоединятся и другие. Сейчас начало этого обучения пилотов является важным примером преданности поддержке Украины. В последующие недели будет разработана тренировочная инфраструктура", - добавил министр обороны США.



На сегодняшнем заседании Контактной группы по обороне Украины союзники согласовали дальнейшую помощь Украине. В фокусе внимания были усиление ПВО, обеспечение военных боеприпасами, а также передача истребителей F-16 и обучение пилотов.