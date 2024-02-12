На немецком карнавале политиков Украины и России изобразили очень недвусмысленно
Политическая сатира - вещь сложная, тонкая, но местами - за гранью.
Вот так Путина и РПЦ изобразили на карнавале в Германии. Фигуру Зеленского показывают с надписью "To be or NATO be".
Трампа изобразили с ножницами и порезанным флагом США.
Сегодня в Германии празднуют "бешеный" или "розовый" понедельник (Rosenmontag).
Политическая сатира - это традиционная составляющая карнавальных процессий, а политики - главные объекты шуток.
Немецкий карнавал продолжается в городах, городках и поселках на Рейне. Он закончится в "пепельную среду" (Aschermittwoch). То есть - это еще не конец.
🤡 Ось так Путіна та РПЦ зобразили на карнавалі в Німеччині.— DW українською (@dw_ukrainian) February 12, 2024
Фігуру Зеленського показують із написом "To be or NATO be".
Трампа зобразили з ножицями і порізаним прапором США.
Сьогодні карнавалісти святкують "скажений" або "трояндовий" понеділок (Rosenmontag).
Політична сатира… pic.twitter.com/NP71bk4ZXH