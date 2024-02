На немецком карнавале политиков Украины и России изобразили очень недвусмысленно

Политическая сатира - вещь сложная, тонкая, но местами - за гранью.



Вот так Путина и РПЦ изобразили на карнавале в Германии. Фигуру Зеленского показывают с надписью "To be or NATO be".



Трампа изобразили с ножницами и порезанным флагом США.



Сегодня в Германии празднуют "бешеный" или "розовый" понедельник (Rosenmontag).



Политическая сатира - это традиционная составляющая карнавальных процессий, а политики - главные объекты шуток.



Немецкий карнавал продолжается в городах, городках и поселках на Рейне. Он закончится в "пепельную среду" (Aschermittwoch). То есть - это еще не конец.