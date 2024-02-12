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На немецком карнавале политиков Украины и России изобразили очень недвусмысленно
12.02.2024 13:19 Катя Шульц

На немецком карнавале политиков Украины и России изобразили очень недвусмысленно

Политическая сатира - вещь сложная, тонкая, но местами - за гранью.

Вот так Путина и РПЦ изобразили на карнавале в Германии. Фигуру Зеленского показывают с надписью "To be or NATO be".

Трампа изобразили с ножницами и порезанным флагом США.

Сегодня в Германии празднуют  "бешеный" или "розовый" понедельник (Rosenmontag).

Политическая сатира - это традиционная составляющая карнавальных процессий, а политики - главные объекты шуток.

Немецкий карнавал продолжается в городах, городках и поселках на Рейне. Он закончится в "пепельную среду" (Aschermittwoch). То есть - это еще не конец.



 

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