



На Кубе состоялся референдум по легализации однополых браков

В воскресенье, 25 сентября, на Кубе был проведен референдум по вопросам легализации однополых браков и усыновления, сообщает Reuters.



Кубинцы голосовали за изменения в Семейный кодекс, в частности, легализацию однополых браков и гражданских союзов, усыновление детей для однополых пар, равное распределение домашних прав и обязанностей между мужчинами и женщинами.



Президент Мигель Диас-Канель, пришедший на избирательный участок с супругой, сказал журналистам, что обновленный Семейный кодекс уберет предубеждения и табу, укоренившиеся в кубинском обществе.



"Я ожидаю, что большинство населения проголосует "за". Но независимо от того, победит "да" или "нет" возникшие народные дебаты уже изменили наше общество", — сказал глава Кубы.



Во время голосования не было независимых внешних наблюдателей, однако граждане могли наблюдать подсчет голосов на своих участках сразу после его окончания.



"Этот кодекс делает всех равными", - отметил один из участников голосования, 73-летний пенсионер из Гаваны Хосе Антонио Фернандес.



Этот рефередум станет первым в своем роде после того, как в 2018 году власти Кубы легализовали мобильный интернет. Это способствовало распространению всевозможных взглядов. Также правительство запустило по телевидению и радио рекламу, чтобы популяризировать разнообразие и инклюзивность в обществе.



Но местные консерваторы, в частности представители Римско-католической церкви и евангелисты, отрицают легализацию гей-браков и жалуются на то, что контроль над СМИ заглушил противоположные правительству взгляды.