



На границе с Газой строят город на 500 семей

Правительство Израиля в воскресенье, 5 февраля, одобрило создание города недалеко от границы с Газой. Новый город под названием Ханун будет расположен в региональном совете Сдот-Негев, примыкающем к северной части Газа. Начато строительство около 500 домов.



Планирование строительства этого города началось еще при последнем правительстве во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Тогда было объявлено, что поселение будет расположено к востоку от кибуца Саад и к югу от Сдерота. Сейчас кабинет министров завершил процесс утверждением бюджета на обоснование города.



Министерство строительства и жилищного строительства будет способствовать планированию Ханун как общинного поселения. Те, кто пожелает купить там дом, должны будут получить одобрение городского кооператива.



Ханун подойдет тем, кто хочет жить в граничащем с Газой районе, но не хочет присоединяться к мошаву или кибуцу, где нужно заниматься сельским хозяйством.



«Создание города является еще одним свидетельством стойкости израильтян, живущих в приграничном районе Газы, и силы Государства Израиль перед лицом всех угроз», — сказал Нетаниягу в начале заседания кабинета министров в воскресенье.



Нетаниягу подчеркнул, что правительство продолжит развивать город в районе границы с Газой "как адекватный ответ на терроризм и как выражение фундаментального сионизма".