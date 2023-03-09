



На фоне протестов: командир тель-авивского округа полиции снят с должности

Вечером 9 марта было объявлено, что командующий тель-авивским округом полиции, генерал Амихай Ашад, будет снят со своей должности и назначен на должность начальника управления подготовки полиции. Утверждается, что это повышение, но на должность, которая не считается особенно желательной.



“Повышение” Ашада произошло на фоне массовых беспорядков в "День сопротивления" и гнева министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на полицию за то, что она не выполнила его распоряжение и позволила перекрыть шоссе Аялон на полтора часа.