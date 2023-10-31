



Мы должны быть выше этого: Кадыров высказался о массовых беспорядках в Махачкале

Глава Чечни Кадыров спустя сутки впервые высказался о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы.



“Ввиду последних событий, связанных с трагедией палестинского народа, я подчеркнул, что израильский режим показал миру свое истинное лицо, устраивая самый настоящий массовый террор в отношении мирных людей”, – заявил Кадыров.



По его мнению, “нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри: нельзя митинговать, громить аэропорты в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию. Мы должны быть выше всего этого и соблюдать порядок на своей земле.

“Такие действия неприемлемы в любом случае и будут очень жестко пресекаться”, – предупредил Кадыров.