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МВД не выявила причастность запада к смерти Сталина
02.04.2024 00:30 MIGnews.com

МВД не выявила причастность запада к смерти Сталина

Российская полиция ответила на запрос партии “Коммунисты России”, просившим проверить смерть Сталина на предмет причастности к ней западных спецслужб, рассказал РИА Новости лидер партии Малинкович. 

“Так как очень многие свидетельства современников Сталина говорят о возможном отравлении вождя советских народов агентами влияния Запада”, — гласит запрос партии в Генпрокуратуру и ФСБ.

Лидер российских коммунистов заявил, что позже пошлет повторный запрос.

 

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