



МВД не выявила причастность запада к смерти Сталина

Российская полиция ответила на запрос партии “Коммунисты России”, просившим проверить смерть Сталина на предмет причастности к ней западных спецслужб, рассказал РИА Новости лидер партии Малинкович.



“Так как очень многие свидетельства современников Сталина говорят о возможном отравлении вождя советских народов агентами влияния Запада”, — гласит запрос партии в Генпрокуратуру и ФСБ.



Лидер российских коммунистов заявил, что позже пошлет повторный запрос.



