



МВД Германии об угрозах терактов: нас не запугать

Исламистам, которые готовят теракты в европейских странах, не удастся ограничить образ образ жизни и нарушить рождественские традиции.



Об этом на фоне усиления мер безопасности сказала федеральная министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в комментарии медиагруппы Funke.



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Она пояснила, что меры безопасности и проверки в соборе в Кельне свидетельствуют о том, насколько серьезно правоохранительные органы воспринимают риски нападений.



"Мы все любим наши рождественские традиции и не позволим, чтобы нас запугали или ограничили наш образ жизни. Но в то же время мы очень серьезно относимся к исламистской террористической угрозе и чрезвычайно бдительны", - подчеркнула она.



Как сообщалось ранее, на рождественские и новогодние праздники в ФРГ усилили меры безопасности. На входе в собор в Кельне всех прихожан будут обыскивать.