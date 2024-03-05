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МУС выдал ордер на арест двух офицеров ВС РФ
05.03.2024 15:30 Алина Груднева

МУС выдал ордер на арест двух офицеров ВС РФ

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест двух высокопоставленных офицеров российской армии.

Среди них оказался Виктор Соколов, который недавно был снят с должности командующего Черноморским флотом. Вторым оказался командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш.

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Ордер был выдан за причастность высокопоставленных российских военных к нанесению ракетных ударов по инфраструктурным и энергетическим объектам Украины. 

"Трибунал имеет веские основания полагать, что нападения были направлены непосредственно на мирных жителей", — сказано в заявлении МУС.
 

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