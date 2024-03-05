МУС выдал ордер на арест двух офицеров ВС РФ
Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест двух высокопоставленных офицеров российской армии.
Среди них оказался Виктор Соколов, который недавно был снят с должности командующего Черноморским флотом. Вторым оказался командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш.
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Ордер был выдан за причастность высокопоставленных российских военных к нанесению ракетных ударов по инфраструктурным и энергетическим объектам Украины.
"Трибунал имеет веские основания полагать, что нападения были направлены непосредственно на мирных жителей", — сказано в заявлении МУС.