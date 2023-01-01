



Мрачный прогноз премьера Британии перед Новым годом



Премьер-министр Великобритании Риши Сунак предупредил, что нынешние проблемы не исчезнут в 2023 году.



Такое заявление он сделал в ходе обращения по случаю Нового года.



Сунак пообещал продолжить поддержку Украины в условиях продолжающейся войны, которую развязала Россия. Он также отметил, что коронация короля Карла III, которая состоится в мае, объединит страну.



"Как только мы успели оправиться от беспрецедентной глобальной пандемии, Россия начала варварское и незаконное вторжение в Украину. Это оказало глубокое экономическое влияние на весь мир", - подчеркнул он.



По словам британского премьера, от таких потрясений не была застрахована, в том числе, и Великобритания.



"Я знаю, что многие из вас почувствовали это влияние дома. Вот почему это правительство приняло трудные, но справедливые решения", - добавил он.

