



Может он шутит?: В Узбекистане поставили на место депутата Госдумы РФ

Вице-спикер нижней палаты парламента Узбекистана Одилжон Тураев прокомментировал скандальные высказывания депутата Госдумы России Евгения Федорова о возможности будущих конфликтов между Россией и бывшими республиками СССР. Об этом 14 сентября сообщает minval.



“Не иначе как уникальными недавние высказывания депутата Госдумы РФ Евгения Федорова не назовешь. Народный избранник, позиционируя себя как большого знатока геополитики, приводит разного рода никому не известные “теории”. Республики, дескать, вышли из состава Советского Союза незаконно, нарушили какой-то закон 14/09. Видать, Федорову не понять, что Конституция стоит превыше всяких законов. Так, Статья 72 Конституции СССР гласила: “За каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР”, – считает узбекистанский политик.



Также он отметил, что по логике Федорова, все эти 32 года Россия в лице президентов Ельцина и Путина, российского парламента и правительства – все институты власти имели дело со всеми этими республиками незаконно.



“То есть все эти отношения двусторонние (равноправные политико-дипломатические, экономические, военные, культурные и т.д.), многосторонние форматы, соглашения, пакты (начиная с СНГ, кончая всякими шанхайскими договорами) являлись незаконными. В таком случае можно с уверенностью заявить на весь мир, что действующие в таком нелегальном правовом русле российские институты власти незаконны по своей сути”, – добавил Тураев.



“Призывает ли таким образом уважаемый депутат распустить все институты власти в российском государстве за их незаконные отношения? Может, он шутит?” – заключил политик.