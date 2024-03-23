



Москве предупреждение США о теракте показалось "недостаточно конкретным"

Российские спецслужбы подтвердили информацию о том, что получали от американской разведки предупреждения о готовящемся теракта.



По данным информационного агентства "Интерфакс", источники сообщили, что "информация носила общий характер, без какой-либо конкретизации".



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Что примечательно, буквально 19 марта Владимир Путин, комментируя предупреждения западных стран об угрозах теракта, обозвал это "шантажом".



"Напомню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество", - тогда утверждал Путин.

