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Москве предупреждение США о теракте показалось "недостаточно конкретным"
23.03.2024 20:59 Алина Груднева

Москве предупреждение США о теракте показалось "недостаточно конкретным"

Российские спецслужбы подтвердили информацию о том, что получали от американской разведки предупреждения о готовящемся теракта.

По данным информационного агентства "Интерфакс", источники сообщили, что "информация носила общий характер, без какой-либо конкретизации". 

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Что примечательно, буквально 19 марта Владимир Путин, комментируя предупреждения западных стран об угрозах теракта, обозвал это "шантажом".

"Напомню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество", - тогда утверждал Путин. 
 

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