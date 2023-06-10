



Мощное выступление Трюдо в Верховной Раде: мы хотим, чтобы Украина победила

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с трибуны Верховной Рады Украины, находясь в Киеве с официальным визитом.



"Борясь за Украину, вы боретесь за свои дома, культуру, язык, идентичность. Но в то же время вы боретесь за будущее всех нас. Все мы хотим, чтобы Украина победила и чтобы эта война закончилась как можно раньше", - сказал он.



Трюдо добавил, что все хотят мира на украинских условиях. Канадский премьер подчеркнул, что Россия должна немедленно отозвать все свои вооруженные силы с территории Украины.



Он заверил в поддержке Украины на пути к победе и вступлению в НАТО. Также он подтвердил, что Канада предоставит $400 млн стране и присоединится к тренировкам украинских пилотов на F-16.



Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук поблагодарил Канаду за оказываемую стране помощь.



"Я благодарен Премьер-министру Канады Джастину Трюдо за эти слова и мощное выступление в стенах Верховной Рады Украины! Благодарен за всю помощь, оказанную Канадой. И благодарен за готовность ее продолжать", - ответил Стефанчук.





