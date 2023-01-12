



Моше Яалон обвинил Бен-Гвира в попытке подавления протестов

Бывший министр обороны Моше Яалон обвинил министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в попытке подавить демонстрацию левых, которая состоится в ближайшую субботу вечером.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Яалон заявил: "Пироман, осужденный преступник, националистический министр хаоса, отвечающий за полицию, подстрекает своих последователей, чтобы делегитимировать протестующих и воспрепятствовать протесту. Ему это не поможет, демонстрация в субботу вечером будет Все, кому дорога эта страна, должны без страха прийти, чтобы не допустить совершения преступным правительством государственного переворота. У нас нет другой страны".