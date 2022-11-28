



Моше Тур-Паз: "Первый урок в школе диктаторов — заткнуть СМИ"

Готовая вернуть себе власть после более чем года нахождения в оппозиции, партия "Ликуд", как сообщается, намерена закрыть отдел новостей общественного вещателя "Кан", который она долгое время считала враждебным.



Согласно новостному сообщению 12 канала, вышедшему в эфир в воскресенье вечером, 27 ноября, "Ликуд" надеется закрыть только отдел новостей "Кан" и оставить отделы документальных фильмов и телешоу.



В ответ партия "Ликуд" сообщила новостям 12 канала, что этот вопрос не поднимался во время текущих коалиционных переговоров.



Кан появился в эфире в 2017 году после долгой законодательной борьбы за закрытие и замену Управления вещания Израиля.



В то время тогдашний премьер-министр Биньямин Нетаниягу, который также много лет занимал пост министра связи, решительно выступал против создания "Кан", потому что считал его слишком левым и трудным для контроля.



Депутат от "Ликуд" Мири Регев, бывший министр культуры, которая, как ожидается, получит пост министра в следующем правительстве, на слушаниях в Кнессете в 2016 году по этому поводу заявила: "Какой смысл в общественном вещании, если мы его не контролируем? Зачем нам вкладывать деньги, если они собираются транслировать то, что хотят?"



Депутат "Еш Атид" Моше Тур-Паз назвал этот шаг "первым уроком в школе диктаторов: заставить замолчать СМИ, сократить систему правосудия и отключить систему сдержек и противовесов".



Тур-Паз добавил, что "правительство Нетаньягу еще даже не сформировано, а война за демократию уже началась".



Тем временем депутат Кнессета от "Ликуда" Шломо Кархи написал в Твиттере, что он не знаком ни с одним из таких планов, но поддерживает этот шаг.



"Нет причин продолжать финансировать общественное вещание почти на 1 миллиард шекелей в год. Кан — это только начало, следующая — Галей ЦАХАЛ", — написал он.