



Моше Лион: "Иерусалим горит? Конечно, нет"

Мэр Иерусалима Моше Лион преуменьшил опасения по поводу насилия, которое происходит в городе в последние дни. Лион подчеркнул, что лишь незначительное меньшинство "разжигало пламя", сообщает Jerusalem Post.



"Жители восточного Иерусалима являются неотъемлемой частью города. Это правда, что есть меньшинство, которое время от времени разжигает огонь. Я здесь не для того, чтобы убеждать людей в том, что в определенных частях нет беспорядков, а чтобы сказать: Иерусалим горит? Конечно, нет", - заявил мэр израильской столицы.