



“Море крови”: анализ новой военной доктрины Ирана

В недавнем интервью заместитель командующего иранской армией по вопросам обучения бригадный генерал Алиреза Шейх обсудил военную доктрину страны. Интервью было опубликовано в Fars News, считающимся близким к КСИР.



Интервью показывает, что Иран следует военной доктрине России, а также учится у Пакистана и фокусируется на ракетах и ​​беспилотниках. Тегеран также предупреждает своих противников о проведении рейдов, которые могут дестабилизировать ситуацию в Персидском заливе, если Иран столкнется с более крупным конфликтом.



Вооруженные силы Ирана имеют несколько аспектов. Хотя у него есть традиционные вооруженные силы, такие как военно-морской флот, ВВС и сухопутные войска, у него также есть силы КСИР. КСИР действует как элитное военизированное формирование, охраняющее режим, которому доступны передовые ракетные и беспилотные технологии. Иран пытается использовать беспилотники и ракеты большой дальности для покрытия огромных территорий Индийского океана, а также прибрежной зоны.



Также Шейх обсудил будущее войны в регионе. Он считает, что войны ведутся “не только силой”, и в них будут задействованы все “ресурсы нации”. Генерал подчеркивает важность ПВО и объединения различных подразделений в комбинированные операции.



Исламская Республика больше всего опасается напряженности в Персидском заливе. Текущая доктрина обороны заключается в отработке “наступления” на страну в регионе. По словам командующего, любой стране, надеющейся достичь Ирана, придется пересечь “море крови”.



“Политика обороны заключается в том, чтобы ни один враг не достиг нашей земли”, – сказал генерал, назвав это “решительной обороной”.



Однако, небольшой флот Ирана не может проводить такие крупные операции. ВМС США в Персидском заливе и другие партнерские силы легко разгромят иранскую операцию любого масштаба.



Далее Шейх переходит к обсуждению того, как Иран стал региональной беспилотной и ракетной державой, в чем он действительно преуспел. Также генерал отмечает, что в стране создана сложная многоуровневая система ПВО, которая “показала себя хорошо”. Иран стремится интегрировать свои радары и системы обнаружения вместе с системой противовоздушной обороны.



Бригадный генерал признает, что сухопутные силы Ирана застряли в “классическом” прошлом. Это показывает, что сухопутные силы Ирана на самом деле не готовы к современной войне.



Говоря о ВВС, Шейх отмечает, что Иран по-прежнему использует старые вертолеты и самолеты, которые не смогли модернизировать со времен шаха. Иран планирует компенсировать это ракетами, которые могут быть запущены с нескольких “сотен километров”. ВВС Ирана в этом отношении имеют незначительное значение.



“Враги знают о нашей силе и следят за нами. Иран не похож ни на одну другую страну”, – убежден Шейх.



Иран осознает свои проблемы на современном поле боя и все больше полагается на ракеты и беспилотники. Иран хочет, чтобы противники знали, что любой конфликт с ним будет жестким. Тегеран намерен в такой ситуации быстро приступить к дестабилизации ситуации в Персидском заливе и начать рейды и нападения.