



Моравецкий: Украина заслужила быстрый путь в НАТО

Украина борется в интересах НАТО против России, которая угрожает другим государствам, а потому заслуживает быстрый путь в Альянс. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью канадскому каналу CBS.



"Даже если Украина сегодня не является частью НАТО, то воюет она в его интересах, в том смысле, что защищает перед жестокой российской силой, которая угрожала бы многим странам НАТО. Я считаю, что Украина заслуживает того, чтобы ей предложили очень быстрый путь в НАТО", – сказал глава польского правительства.



Моравецкий считает этот вопрос сейчас более важным, чем определённые проблемы украинского государственного устройства.



Кроме того, глава польского правительства призвал западноевропейские страны, отдаленные от РФ территориально, быть более благосклонными к Киеву.



Ранее Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal сказал, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если по его итогам Украина не получит конкретных сигналов относительно того, когда она может присоединиться к Альянсу, напоминает УНН.