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Молдова закупит ПВО после пролета над страной российских ракет
18.10.2022 18:37 Евгения Маркова

Молдова закупит ПВО после пролета над страной российских ракет

Власти Молдовы планируют закупить системы ПВО после пролета над территорией страной российских ракет, нацеленных на Украину, заявил спикер парламента Молдовы Игорь Гросу.

Гросу сообщил, что непризнание РФ нарушения воздушного пространства Молдовы толкает к необходимости укреплять обороноспособность страны.

Спикер парламента считает, что ПВО стране необходимы не только для отслеживания ракет и летательных аппаратов, нарушающих воздушное пространство Молдовы, но и для пресечения таких попыток.

Сколько средств необходимо на такую закупку, Гросу не уточнил.

Напомним, 10 октября несколько ракет пролетели над территорией Молдовы во время массированного ракетного обстрела Украины со стороны РФ.

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