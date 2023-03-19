



Молдова введет санкции против России из-за вторжения в Украину

Правительство Молдовы планирует ввести ряд санкций против Российской Федерации из-за ее вторжения в Украину. Об этом говорится ссылкой в заявлении министра иностранных дел Николае Попеску.



По словам министра, санкции будут введены против конкретных лиц.

"Речь идет преимущественно о запрете на въезд, замораживание банковских счетов или активов этих физических лиц, которые в той или иной степени причастны к агрессии против Украины", – заявил Попеску.

Министр сообщил, что решение уже принято, однако для его внедрения нужно определенное время. Известно, что санкции будут приняты против 25 человек, большинство из которых – россияне.