



Молдова переименовывает государственный язык с молдавского на румынский

Парламент Молдовы принял во втором, окончательном чтении законопроект, предусматривающий изменение во всех законодательных актах, в том числе в Конституции страны, названия государственного языка с молдавского на румынский.



За принятие закона проголосовали депутаты президентской партии “Действие и солидарность” PAS, у которой в парламенте большинство. Против выступила фракция коммунистов и социалистов. Как отмечает молдовское издание NewsMaker, депутаты от оппозиции предложили исключить законопроект из повестки заседания, но их предложение не набрало необходимого числа голосов. Они также вывесили несколько баннеров: “Конституция Молдовы: Молдова, молдаване, молдавский”, “Народ суверенен. PAS – тиран”.



27 февраля PAS внесла в парламент законопроект, который предусматривает реализацию решения Конституционного суда от декабря 2013 года, где говорилось, что определение “молдавский язык” в Конституции необходимо заменить на “румынский”. Конституционный суд постановил, что Декларация независимости Молдовы, в которой говорится, что государственным языком является румынский, превалирует над Конституцией. В Конституции сейчас говорится, что государственным языком республики является “молдавский на основе латинской графики”. Решение КС имело обязательную силу, но до сих пор не было принято парламентом.



Предложение партии “Действие и солидарность” поддержала Академия наук Молдовы. В своем заявлении она отметила, что принятие законопроекта положит конец “бесконечным дискуссиям по этому вопросу, всем спекуляциям, которые ведутся в течение нескольких десятилетий”.



В декабре 2020 года после вступления в должность президента Молдовы Майи Санду на официальном сайте президента страны государственный язык был изменен с молдавского на румынский.



Молдавский и румынский языки относятся к балкано-романской подгруппе романских языков и являются родственными. Некоторые лингвисты считают “молдавский” и “румынский” разными наименованиями одного языка, другие называют молдавский самостоятельным восточно-романским языком.