Молдова объявит мобилизацию: названо условие
Молдова решила объявить мобилизацию, если возникнут радикальные изменения во время военных действий в Украине.
Такое заявление сделал министр обороны страны Анатолий Носатый.
Неделю назад он утверждал, что частичная мобилизация будет объявлена в случае возникновения угрозы безопасности Молдовы. Однако Носатый подчеркивал, что нужно провести тщательный анализ ситуации.
"Целью такой мобилизации будет повышение способности вооруженных сил республики реагировать на угрозы", — говорил он.
Стоит отметить, что сегодня спикер парламента Молдовы Игорь Гросу пообещал закупку системы ПВО после пролета над территорией страной российских ракет, нацеленных на Украину. заявил