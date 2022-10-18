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Молдова объявит мобилизацию: названо условие
18.10.2022 21:57 Алина Груднева

Молдова объявит мобилизацию: названо условие

Молдова решила объявить мобилизацию, если возникнут радикальные изменения во время военных действий в Украине.

 
Такое заявление сделал министр обороны страны Анатолий Носатый.
 
Неделю назад он утверждал, что частичная мобилизация будет объявлена в случае возникновения угрозы безопасности Молдовы. Однако Носатый подчеркивал, что нужно провести тщательный анализ ситуации.
 
"Целью такой мобилизации будет повышение способности вооруженных сил республики реагировать на угрозы", — говорил он.
 
Стоит отметить, что сегодня спикер парламента Молдовы Игорь Гросу пообещал закупку системы ПВО после пролета над территорией страной российских ракет, нацеленных на Украину. заявил 

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