



Молдова объявит мобилизацию: названо условие

Молдова решила объявить мобилизацию, если возникнут радикальные изменения во время военных действий в Украине.

Такое заявление сделал министр обороны страны Анатолий Носатый.

Неделю назад он утверждал, что частичная мобилизация будет объявлена в случае возникновения угрозы безопасности Молдовы. Однако Носатый подчеркивал, что нужно провести тщательный анализ ситуации.

"Целью такой мобилизации будет повышение способности вооруженных сил республики реагировать на угрозы", — говорил он.