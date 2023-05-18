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Молдова больше не использует российский  газ, - премьер страны
18.05.2023 10:52 Ирина Демьянова

Молдова больше не использует российский  газ, - премьер страны

Премьер-министр Дорин Речан заявил в четверг, что Молдова больше не использует российский природный газ или электроэнергию. Страна сократила свою энергозависимость от РФ с начала войны в Украине.

"Если в начале войны 100% энергии, потребляемой в Молдове, поступало из… России, то сегодня Молдова может существовать абсолютно без природного газа или электричества из России", — заявил он на конференции по безопасности в Бухаресте.

"Молдова больше не потребляет российский газ, она интегрирована в европейскую энергетическую сеть как технически, так и коммерчески", - добавил он.

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