



Молдавский премьер Гаврилица подала в отставку из-за отсутствия поддержки



Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица подала в отставку в пятницу, сославшись на отсутствие поддержки, поскольку ее правительство стремилось ускорить реформы.



“Молдову ждут с распростертыми объятиями внутри ЕС – у Молдовы есть друзья, – но если бы у правительства была такая же поддержка дома, мы бы продвигались вперед больше и быстрее”, – сказал Гаврилица журналистам.



Гаврилица была назначена премьер-министром в августе 2021 года. Теперь президенту Молдовы Майе Санду необходимо будет назначить нового главу правительства.



Нация с населением 2,6 миллиона человек, зажатая между Украиной и Румынией, самая бедная в Европе, с начала российского вторжения подвергается сильному давлению. Усилились опасения, что Молдова тоже может быть захвачена, если Россия попытается связать отколовшийся регион Приднестровья, официально признанный частью Молдавии, с территориями, контролируемыми Москвой.



Экономика Молдовы сильно пострадала от энергетического кризиса в регионе из-за того, что она долгое время зависела от российских ресурсов.

