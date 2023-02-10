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Молдавский премьер Гаврилица подала в отставку из-за отсутствия поддержки
10.02.2023 13:50 Наталья Богинская

Молдавский премьер Гаврилица подала в отставку из-за отсутствия поддержки


Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица подала в отставку в пятницу, сославшись на отсутствие поддержки, поскольку ее правительство стремилось ускорить реформы.

“Молдову ждут с распростертыми объятиями внутри ЕС – у Молдовы есть друзья, – но если бы у правительства была такая же поддержка дома, мы бы продвигались вперед больше и быстрее”, – сказал Гаврилица журналистам.

Гаврилица была назначена премьер-министром в августе 2021 года. Теперь президенту Молдовы Майе Санду необходимо будет назначить нового главу правительства. 

Нация с населением 2,6 миллиона человек, зажатая между Украиной и Румынией, самая бедная в Европе, с начала российского вторжения подвергается сильному давлению. Усилились опасения, что Молдова тоже может быть захвачена, если Россия попытается связать отколовшийся регион Приднестровья, официально признанный частью Молдавии, с территориями, контролируемыми Москвой. 

Экономика Молдовы сильно пострадала от энергетического кризиса в регионе из-за того, что она долгое время зависела от российских ресурсов. 
 

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