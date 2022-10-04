



Мобилизация в РФ: Шойгу разъяснил порядок предоставления отсрочек

Во вторник, 4 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил Генштабу направить военкоматам и главам призывных комиссий разъяснения по порядку предоставления отсрочек от мобилизации.

Об этом сообщают российские СМИ.

Речь идет об обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения среднего и высшего профессионального образования.

В разъяснениях по поводу отсрочек, в частности, сказано, что они касаются:

1. граждан, работающих "в организациях оборонно-промышленного комплекса";

работающих в "аккредитованных организациях в области информационных технологий";

2. работающих в "организациях обеспечения устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи";

3. работающих в "системообразующих организациях в сфере информации и связи, в средствах массовой информации, на вещательных каналах и радиоканалах";

4.работающих в организациях, "обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управления банковской ликвидностью, наличного денежного обращения".

Министр обратил внимание на необходимость быстрого доведения в военкоматы разъяснений по предоставлению отсрочек "имеющим детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или трех детей, один из которых инвалид".