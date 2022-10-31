



МО РФ: срочников не будут отправлять в Украину

Срочников осеннего призыва не будут направлять в зоны проведения специальной военной операции d Украине, а также в новые российские регионы — Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Запорожскую и Херсонскую области, об этом в интервью газете ВС РФ «Красная звезда» сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Евгений Бурдинский.



«Отмечу, что граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для ее прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине», — сказал он.



Бурдинский также напомнил, что в ходе осенней призывной кампании в этом году планируется привлечь 120 000 человек, что на 7500 меньше, чем в прошлом году. Что касается сроков проведения призывных мероприятий, то они, несмотря на то что начнутся на месяц позже — 1 ноября, а не 1 октября, как это было всегда, будут «завершены в установленные сроки», то есть до 31 декабря.