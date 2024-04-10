



Мизулина предлагает отключить интернет Украине

Причем причина у Катеньки весьма странная. Отключив интернет Украине, она надеется разом покончить с живодерством, с террористами, с разными угрозами.

Умственно отсталая жертва анального зачатия Екатерина Мизулина предложила Министерству Обороны рф выключить интернет на территории Украины🤡 pic.twitter.com/KbuaJWf6Pq — Team of Zina Portnova (@Zn_Portnova) April 9, 2024

Хочется напомнить Мизулиной, что это россиянки вырастили кровавое стато убийц, которое напало на Украину. Интернет тут ни при чем. В России телевизор куда как популярнее.