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Мизулина предлагает отключить интернет Украине
10.04.2024 21:30 MIGnews.com

Мизулина предлагает отключить интернет Украине

Причем причина у Катеньки весьма странная. Отключив интернет Украине, она надеется разом покончить с живодерством, с террористами, с разными угрозами.


Хочется напомнить Мизулиной, что это россиянки вырастили кровавое стато убийц, которое напало на Украину. Интернет тут ни при чем. В России телевизор куда как популярнее.




 

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