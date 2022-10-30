



Митинг в память о Рабине: Михаэли критикует противников Соглашений Осло

В субботу в Иерусалиме состоялся ежегодный митинг в память о премьер-министре Ицхаке Рабине.



На мероприятии выступила лидер партии "Авода" Мейрав Михаэли, которая раскритиковала Биньямина Нетаниягу и Итамара Бен-Гвира, протестовавших против Соглашений Осло в 1995 году. Об этом сообщает Times of Israel.



"Великий и смелый израильский лидер, который привел Израиль к великим свершениям и миру, был здесь многими назван предателем. Здесь они кричали "Смерть Рабину", - заявила Михаэли, имея в виду лозунги, которые звучали во время митинга 1995 года.



Михаэли продолжила: "Вот Итамар Бен-Гвир раздал плакат с изображением Рабина в форме СС. Тот самый Итамар Бен-Гвир, который теперь маскируется под заботливого медведя и пытается скрыть и переписать историю".



"На том балконе, над этими скандированиями, стоял лидер "Ликуда", организовавший демонстрацию. Другие члены "Ликуда" в то время, которые также выступали против соглашений Осло - Бени Бегин, Давид Леви и Дэн Меридор - покинули балкон. Они не желали участвовать в этом ужасном подстрекательстве. Но не председатель "Ликуда". Он стоял, улыбаясь и с большим удовольствием, довольный своим большим успехом", - сказала Михаэли, критикуя Нетаниягу.



Лидер "Авода" подчеркнула: "Любой, кто отрицает, что убийство Ицхака Рабина было политическим и что подстрекательство против него было организовано и спланировано, является соучастником подстрекателей, которые стояли здесь, на площади Сиона, в их попытках переписать историю".



На мероприятии также выступили бывший министр иностранных дел Ципи Ливни и активист "Авода" Яир Финк. На митинге не присутствовали члены семьи Рабина.

