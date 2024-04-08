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Миссия ЕС в Красном море отразила 11 нападений на корабли
08.04.2024 14:58 MIGnews.com

Миссия ЕС в Красном море отразила 11 нападений на корабли

Военно-морская миссия Европейского союза в Красном море отразила 11 нападений на гражданские суда с момента своего открытия в конце февраля, заявил глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель.

Поддерживаемые Ираном хуситы, которые контролируют большую часть охваченного войной Йемена, с ноября атакуют жизненно важный судоходный путь в рамках кампании, которая, по их словам, проводится в знак солидарности с палестинцами во время войны в Газе.

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"Менее чем за два месяца с начала операции было сопровождено 68 судов и отражено 11 нападений", - сказал Боррелль журналистам.

По словам греческого командира Василеоса Грипариса, в ходе операции было сбито девять воздушных, один морской беспилотник и четыре противокорабельные баллистические ракеты.

Миссия ЕС, которая в настоящее время состоит из четырех фрегатов, имеет исключительно оборонительный мандат и не имеет права атаковать хуситов на территории Йемена. Соединенные Штаты возглавляют собственную военно-морскую коалицию в этом районе и вместе с Великобританией наносят удары по хуситам в Йемене.
 

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