



Миссия ЕС в Красном море отразила 11 нападений на корабли

Военно-морская миссия Европейского союза в Красном море отразила 11 нападений на гражданские суда с момента своего открытия в конце февраля, заявил глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель.



Поддерживаемые Ираном хуситы, которые контролируют большую часть охваченного войной Йемена, с ноября атакуют жизненно важный судоходный путь в рамках кампании, которая, по их словам, проводится в знак солидарности с палестинцами во время войны в Газе.



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"Менее чем за два месяца с начала операции было сопровождено 68 судов и отражено 11 нападений", - сказал Боррелль журналистам.



По словам греческого командира Василеоса Грипариса, в ходе операции было сбито девять воздушных, один морской беспилотник и четыре противокорабельные баллистические ракеты.



Миссия ЕС, которая в настоящее время состоит из четырех фрегатов, имеет исключительно оборонительный мандат и не имеет права атаковать хуситов на территории Йемена. Соединенные Штаты возглавляют собственную военно-морскую коалицию в этом районе и вместе с Великобританией наносят удары по хуситам в Йемене.

