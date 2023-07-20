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Мир устал от войны в Украине, - президент Бразилии
20.07.2023 12:03 Ирина Демьянова

Мир устал от войны в Украине, - президент Бразилии

Президент Бразилии Лула да Силва на саммите лидеров ЕС, Латинской Америки и Карибского бассейна отказался осуждать действия РФ и заявил, якобы мир “устал от войны России против Украины”, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники издания заявили, что нежелание Лулы принять более жесткие формулировки в отношении России разочаровало страны ЕС и укрепило позиции стран Латинской Америки, в частности Кубы и Венесуэлы, которые были против жестких формулировок относительно российской агрессии.

Лула не только избегал того, чтобы назвать Москву главным виновником войны, но и заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден также виноваты в том, что якобы не смогли продолжить переговоры с  Владимиром Путиным.

По словам одного высокопоставленного дипломата, Лула “боялся огорчить Россию”.

“Мир начинает уставать. Страны начинают уставать. Поэтому наступит момент, когда будет мир. И тогда должна быть группа стран, способных разговаривать с Россией и разговаривать с Украиной”, — заявил президент Бразилии.

Высокопоставленные чиновники ЕС подчеркнули, что окончательное заявление, принятое на саммите, является большим достижением, поскольку в нем упоминается ‘война РФ против Украины” и его подписали все страны, кроме Никарагуа.

При этом Лула неоднократно настаивал на том, что его позиция не изменилась.

Отмечается, что текст декларации “из-за деликатности по обе стороны Атлантики”, был размытым и не осудил российскую агрессию достаточным образом.
Саммит лидеров ЕС и лидеров Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) прошел в Брюсселе 17−19 июля.
 

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