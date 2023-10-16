



Минздрав Израиля возмущен заявлениями ВОЗ о войне в Газе

Министерство здравоохранения раскритиковало агентство ООН по здравоохранению за его реакцию на войну между Израилем и ХАМАС, которая включала в себя резкую критику ударов Израиля по Газе.



“Пока Хамас бесчинствовал в израильских городах, убивая младенцев, насилуя женщин и беря в заложники больных и пожилых людей, в том числе переживших Холокост, Всемирная организация здравоохранения была сосредоточена на прекращении боевых действий Израиля”, – говорится в заявлении Министерства здравоохранения. “Усилия Израиля по спасению жизней путем эвакуации мирных жителей из зоны конфликта на севере Газы были извращенно искажены и оклеветаны в угоду планам ХАМАСа продолжать использовать мирных жителей Газы в качестве живого щита”.



“Призыв к эвакуации мирных жителей из зоны конфликта является мерой по защите мирных жителей, несмотря на попытки ХАМАС поставить их под угрозу”, – добавляется в докладе ведомства.