



Минздрав Израиля получил нового гендиректора

Сегодня, 8 января, правительство одобрило назначение Моше Бар-Симан-Това на должность генерального директора Министерства здравоохранения Израиля.



Об этом сообщает портал "Аруц Шева".



Арье Дери, министр здравоохранения, прокомментировал назначение: "Богатый профессиональный опыт и проверенные способности Моше Бар-Симан-Това в министерствах здравоохранения и финансов делают его подходящим человеком для руководства реформами, которые мы намерены продвигать в ближайшие годы. Желаю ему больших успехов на новой должности".