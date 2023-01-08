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Минздрав Израиля получил нового гендиректора
08.01.2023 14:10 Ольга Белозерова

Минздрав Израиля получил нового гендиректора

Сегодня, 8 января, правительство одобрило назначение Моше Бар-Симан-Това на должность генерального директора Министерства здравоохранения Израиля.

Об этом сообщает портал "Аруц Шева". 

Арье Дери, министр здравоохранения, прокомментировал назначение: "Богатый профессиональный опыт и проверенные способности Моше Бар-Симан-Това в министерствах здравоохранения и финансов делают его подходящим человеком для руководства реформами, которые мы намерены продвигать в ближайшие годы. Желаю ему больших успехов на новой должности". 

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