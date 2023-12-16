



Минная угроза в Черном море: три страны подпишут соглашение

Турция, Румыния и Болгария собираются подписать трехстороннее соглашение о противодействии минной угрозе в Черном море.



По словам министра обороны Турции Яшар Гюлер, подписание состоится в январе.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



"В рамках "трехсторонней инициативы", выдвинутой под руководством нашей страны против минной угрозы в Черном море, 22-23 ноября мы провели третий раунд заседания Целевой группы по противоминным мерам в Черном море, которое принимало наше министерство", - сообщил Гюлер.



По словам министра, церемония подписания соглашения назначена на 11 января. Главы оборонных ведомств трех стран сделают это в Стамбуле.