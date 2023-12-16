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Минная угроза в Черном море: три страны подпишут соглашение
16.12.2023 20:16 Алина Груднева

Минная угроза в Черном море: три страны подпишут соглашение

Турция, Румыния и Болгария собираются подписать трехстороннее соглашение о противодействии минной угрозе в Черном море.

По словам министра обороны Турции Яшар Гюлер, подписание состоится в январе.

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"В рамках "трехсторонней инициативы", выдвинутой под руководством нашей страны против минной угрозы в Черном море, 22-23 ноября мы провели третий раунд заседания Целевой группы по противоминным мерам в Черном море, которое принимало наше министерство", - сообщил Гюлер.

По словам министра, церемония подписания соглашения назначена на 11 января. Главы оборонных ведомств трех стран сделают это в Стамбуле.

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