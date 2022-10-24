



Министры обороны Израиля и Украины провели "позитивные" переговоры

Алексей Резников и Бенни Ганц провели телефонные переговоры, в ходе которых министр обороны Израиля пообещал украинскому коллеге поддерживать Украину перед лицом вторжения России, но отметил, что из-за "оперативных ограничений" Еврейское Государство не может передать Киеву оружие, скорее всего, имея в виду израильские операции в Сирии, которые требуют сотрудничества с Россией.



В начале разговора Резников проинформировал Ганца о развитии войны в Украине.



Согласно заявлению офиса Ганца, он получил новую информацию о войне и выразил соболезнования по поводу утраченных жизней и тяжелой гуманитарной ситуации в Украине. Ганц отметил гуманитарную поддержку Израиля и помощь в спасении жизней путем поставок систем защиты.



Министры согласились немедленно провести переговоры по поставкам гражданских систем оповещения и поддерживать контакт в течение следующих недель для обсуждения других вопросов.