



Министра обороны Ирана не позвали на московские переговоры по Сирии

Власти Исламской республики Иран выразили недовольство в связи с тем, что иранский представитель не был приглашен на встречу министров обороны России, Сирии и Турции, недавно состоявшуюся в Москве. Об этом пишет Arab News.



"Сирия, Россия и Турция признают критическую роль Исламской республики Иран в борьбе с терроризмом в Сирии, в поддержке народа и правительства Сирии, укреплении территориальной целостности и преодолении сирийского кризиса", – заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Насер Канани.



Трехсторонние переговоры, основной целью которых стало предотвращение новой турецкой операции на севере Сирии, состоялись в Москве 28 декабря. На них была достигнута договоренность о продолжении диалога в том же формате.



Как ожидается, во второй половине января в России должна состояться встреча министров иностранных дел России, Сирии и Турции.