



Министр внутренних дел Великобритании объявил о новых шагах против антисемитизма

Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман объявила о новых шагах по повышению безопасности в еврейских общинах и борьбе с антисемитскими преступлениями. Согласно плану, синагогам и религиозным школам будет выделено 15 миллионов фунтов стерлингов на защитные меры безопасности в 2023-2024 годах в рамках гранта еврейской общины по обеспечению безопасности, что на один миллион фунтов больше, чем в прошлом году.



Кроме того, будет сформирована новая Целевая группа еврейской общины по вопросам полиции, преступности и безопасности, в состав которой войдут старшие руководители полиции, министры, Общественный фонд безопасности и другие лица, чтобы усилить ответственность и активизировать усилия по борьбе с антисемитскими преступлениями против еврейских общин.



Министр внутренних дел также возглавит регулярный форум для обсуждения с операционными партнерами “общественных проблем безопасности, связанных с охраной полиции, терроризмом, государственными угрозами, преступлениями на почве ненависти и вопросами общественного порядка”, который будет собираться три раза в год, начиная с этой весны.



По словам Бравермана, финансирование поможет “усилить безопасность, включая охрану и другие меры безопасности, такие как видеонаблюдение и системы сигнализации, для защиты от постоянных преступлений на почве ненависти, антиобщественного поведения, терроризма и государственных угроз”.